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Роботи розпочато: з монумента Батьківщина-мати демонтують радянський герб

30 Липня 2023, 18:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Родина-мать
Джерело: Мінкульт

На монументі Батьківщина-мати в Києві почалися роботи з демонтажу радянського герба.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України повідомили, що до Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ – Тризуб.

Також там показали фото, на яких видно масштаб роботи.

Нагадаємо, ще влітку 2022 року в Дії проходило опитування, унаслідок якого 85% опитаних людей підтримали заміну герба СРСР на щиті монумента Батьківщина-мати.

А зовсім нещодавно стало відомо, що Батьківщину-мати перейменують на Україна-мати. Про це заявив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук, наголосивши, що для цього перейменування є всі підстави.

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Джерело
Мінкульт
Теги
декомунізація Київ Мінкульт
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