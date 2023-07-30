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Роботы начаты: с монумента Родина-мать демонтируют советский герб

30 июля 2023, 18:01
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Родина-мать
Источник: Минкульт

На монументе Родина-мать в Киеве начались работы по демонтажу советского герба.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ — Тризуб.

Также там показали фото, на которых виден масштаб роботы.

Напомним, еще летом 2022 года в Дії проходил опрос, в следствии которого 85% опрошенных людей поддержали замену герба СССР на щите монумента Родина-мать. 

А совсем недавно стало известно, что Родину-мать переименуют в Украина-мать. Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук, подчеркнув, что для этого переименования есть все основания.

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Источник
Минкульт
Теги
декомунізація Київ Минкульт
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