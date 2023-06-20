Британський співак Роббі Вільямс налякав фанатів під час свого концерту. Після кількох пісень артист попросив зупинити шоу, оскільки був дуже виснажений.

Так, колишній фронтмен Take That виступав на музичному фестивалі Pinkpop у Нідерландах, і перед виконанням чергової пісні, 49-річний музикант попросив свою групу зробити паузу.

– Це затяжний Covid-19, а не вік дає про себе знати, – сказав зі сцени Роббі.

Після невеликої перерви Вільямс виконав ще 16 хітів.

Відомо, що музикант двічі перехворів на Covid-19. Перший був у квітні 2020 року, коли він відсиджувався в будинку в Лос-Анджелесі. Тоді Роббі заявив, що було дуже важко жити в ізоляції й не лізти занадто глибоко всередину себе.

Вдруге Роббі заразився під час відпочинку на Карибському острові Сент-Бартс із дружиною та дітьми.

Багато артистів стикаються з хворобами. Наприклад, Адель зізналася, що бореться з грибковою інфекцією шкіри через виступи у Вегасі. Артистка відчула свербіж після того, як спітніла у своєму вбранні перед публікою. Позбутися такої недуги не так вже й просто. Особливо, коли графік виступів дуже насичений.