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Робби Уильямс прервал концерт из-за болезни: Это не из-за возраста

20 июня 2023, 14:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Робби Уильямс
Источник: Depositphotos

Британский певец Робби Уильямс напугал фанатов во время своего концерта. После нескольких песен артист попросил остановить шоу, поскольку был очень измотан.

Так, бывший фронтмен Take That выступал на музыкальном фестивале Pinkpop в Нидерландах, и перед исполнением очередной песни, 49-летний музыкант попросил свою группу сделать паузу.

— Это затяжной Covid-19, а не возраст дает о себе знать, — сказал со сцены Робби.

После небольшого перерыва Уильямс исполнил еще 16 хитов.

Известно, что музыкант дважды переболел Covid-19. Первый был в апреле 2020 года, когда он отсиживался в доме в Лос-Анджелесе. Тогда Робби заявил, что было очень трудно жить в изоляции и не лезть слишком глубоко внутрь себя.

Второй раз Робби заразился во время отдыха на Карибском острове Сент-Бартс с женой и детьми.

Многие артисты сталкиваются с болезнями. К примеру, Адель призналась, что борется с грибковой инфекцией кожи из-за выступлений в Вегасе. Артистка почувствовала зуд после того, как вспотела в своем наряде перед публикой. Избавиться от такого недуга не так уж и просто. Особенно, когда график выступлений очень насыщенный.

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Источник
Daily Mail
Теги
Коронавирус Covid-19 Роббі Вільямс
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