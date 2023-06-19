Британська співачка Адель зізналася, що бореться з грибковою інфекцією шкіри. Її в неї викликали виступи у Вегасі.

За словами виконавиці, вона відчула свербіж після того, як спітніла у своєму вбранні під час виступу під гарячим світлом у Колізеї в Caesars Palace.

Про це вона розповіла під час свого останнього концерту в резиденції, Адель сказала натовпу, що вона гаряча, а її груди спітніли. Тоді ж співачка сказала, що в неї діагностували грибково-шкірну інфекцію.

– Очевидно, що коли я даю свої шоу, я ношу такі вбрання, в яких сильно потію, і це нікуди не дівається. Тож здебільшого я просто сиджу у власному поту, – пояснила зірка.

Оперізувальний лишай, широко відомий як паховий свербіж, являє собою грибкову інфекцію шкіри в ділянці паху, що вражає верхню частину стегон, сідниці і нижню частину живота.