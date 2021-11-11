Вийшов офіційний трейлер британського комедійного фільму Тиха ніч (Silent Night).

Режисером та сценаристом кінострічки стала Каміль Гріффін. У різдвяній комедії з чорним гумором знімаються Кіра Найтлі, Роман Гріффін Девіс, Меттью Гуд, Аннабелль Волліс, Люсі Панч та інші. Також у ній візьме участь донька Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп.

Варто зазначити, що для Каміль Гріффін це режисерський дебют.

У сюжеті кінострічки історія британської родини напередодні Різдва. Все зводиться до кінця світу, проте як саме вмирати, вирішує кожен із героїв, оскільки створена спеціальна пігулка, за допомогою якої це можна зробити.

Діти в цій картині чекають Різдва, подарунків, але повинні приймати рішення на рівні з дорослими, які намагаються їм пояснити, що в кінці світу немає жодної провини нікого з них.

Прем’єра фільму відбудеться 3 грудня. Тривалість кінострічки – 1 година 32 хвилини.

Нагадаємо, що вчора, 10 листопада, в Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваної стрічки Дім Гуччі від режисера Рідлі Скотта. Кінострічка ґрунтується на реальних подіях. У ній розкривається історія вбивства онука засновника бренду Мауріціо Гуччі, яке сталося у 1995 році та сколихнуло весь світ.

Фільм знятий за книгою Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності. В українському прокаті він з’явиться 25 листопада.