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Прем’єра фільму Дім Гуччі: Сальма Гаєк в золоті, а Леді Гага в панчохах

10 Листопада 2021, 11:18 Валентина Чорна
Дім Гуччі
Джерело: Getty Images

У Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваної стрічки Дім Гуччі від режисера Рідлі Скотта. Представити фільм з’явився весь зірковий склад акторів. Серед них – Леді Гага, Адам Драйвер, Сальма Гаєк та Джаред Лето.

На червоній доріжці вони позували у вбраннях від Gucci, лише Адам Драйвер надав перевагу класичному костюму від Burberry.

Леді Гага з’явилася у фіолетовій сукні з довгим шлейфом та розрізами. Свій образ вона доповнила ботильйонами на шнурівці, панчохами та яскравим макіяжем.

Дім Гуччі

Акторка Сальма Гаєк обрала для дефіле на червоній доріжці золоту сукню та масивні прикраси. А співак Джаред Лето з’явився на прем’єрі у бірюзовому костюмі з кремовою блузкою.

Його аутфіт доповнив сріблястий клатч у формі серця, а також кольє з камінням та перстень.

Дім Гуччі

Нагадаємо, що фільм Дім Гуччі заснований на реальних подіях. У центрі сюжету – історія вбивства онука засновника бренда Мауріціо Гуччі. Воно відбулося у 1995 році і сколихнуло весь світ.

За сюжетом фільму Мауріціо вбив кілер, якого найняла його дружина Патріція Реджані. Її заарештували і вона провела 16 років у в’язниці за вбивство чоловіка.

В основі сценарію лежить книга Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності. В українських кінотеатрах стрічка з’явиться вже 25 листопада.

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Теги
кінопрем`єри , Леді Гага , Сальма Гайєк
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