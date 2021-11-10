У Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваної стрічки Дім Гуччі від режисера Рідлі Скотта. Представити фільм з’явився весь зірковий склад акторів. Серед них – Леді Гага, Адам Драйвер, Сальма Гаєк та Джаред Лето.

На червоній доріжці вони позували у вбраннях від Gucci, лише Адам Драйвер надав перевагу класичному костюму від Burberry.

Леді Гага з’явилася у фіолетовій сукні з довгим шлейфом та розрізами. Свій образ вона доповнила ботильйонами на шнурівці, панчохами та яскравим макіяжем.

Акторка Сальма Гаєк обрала для дефіле на червоній доріжці золоту сукню та масивні прикраси. А співак Джаред Лето з’явився на прем’єрі у бірюзовому костюмі з кремовою блузкою.

Його аутфіт доповнив сріблястий клатч у формі серця, а також кольє з камінням та перстень.

Нагадаємо, що фільм Дім Гуччі заснований на реальних подіях. У центрі сюжету – історія вбивства онука засновника бренда Мауріціо Гуччі. Воно відбулося у 1995 році і сколихнуло весь світ.

За сюжетом фільму Мауріціо вбив кілер, якого найняла його дружина Патріція Реджані. Її заарештували і вона провела 16 років у в’язниці за вбивство чоловіка.

В основі сценарію лежить книга Сари Гей Форден Дім Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру та жадібності. В українських кінотеатрах стрічка з’явиться вже 25 листопада.