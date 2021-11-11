Вышел официальный трейлер британского комедийного фильма Тихая ночь (Silent Night).

Режисером и сценаристом киноленты стала Камиль Гриффин. В рождественской комедии с черным юмором снимаются Кира Найтли, Роман Гриффин Дэвис, Мэттью Гуд, Аннабелль Уоллис, Люси Панч и другие. Также в ней примет участие дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп.

Стоит отметить, что для Камиль Гриффин это режиссерский дебют.

В сюжете киноленты история британской семьи накануне Рождества. Все сводится к концу света, однако как именно умирать, решает каждый из героев, поскольку создана специальная таблетка, с помощью которой это можно сделать.

Дети в этой картине ждут Рождества, подарков, но должны принимать решения наравне со взрослыми, которые пытаются им объяснить, что в конце света нет ничьей вины.

Премьера фильма состоится 3 декабря. Продолжительность киноленты — 1 час 32 минуты.

Напомним, что вчера, 10 ноября, в Лондоне состоялась премьера долгожданной ленты Дом Гуччи от режиссера Ридли Скотта. Кинолента основана на реальных событиях. В ней раскрывается история убийства внука основателя бренда Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году и всколыхнуло весь мир.

Фильм снят по книге Сары Гей Форден Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности. В украинском прокате он появится 25 ноября.