Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Рікі Мартіну загрожує 50 років в’язниці за інтим із племінником

16 Липня 2022, 14:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рікі Мартіну загрожує 50 років в’язниці за інтим із племінником
Джерело: Depositphotos

Пуерториканському попмузиканту Рікі Мартіну загрожує 50 років ув’язнення. Родич артиста стверджує, що вони мали стосунки, які тривали близько семи місяців.

Так, 21-річний племінник Рікі Мартіна Денніс Ядіель Санчес подав заяву до поліції та звинуватив дядька у психологічному та фізичному насильстві.

Сам співак, як і його адвокати, заперечує свою причетність до злочинів. Проте за законами Пуерто-Ріко артист може провести у в’язниці 50 років, якщо його визнають винним.

Зараз дивляться

Раніше Рікі Мартіна звинуватили в домашньому насильстві, проте тоді особу заявника не розкрили.

Зазначимо, з 2017 року співак перебуває у стосунках із художником Джваном Йосефом. Пара виховує чотирьох дітей, яких їм народили сурогатні матері.

Читайте також:
Рікі Мартіну загрожує 50 років в’язниці за інтим із племінникомМистецтво, мода і трохи еротики: Рікі Мартін та його чоловік знялися для журналу

Джерело
Marca
Теги
Насильство Рікі Мартін
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь