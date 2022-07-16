Пуерториканському попмузиканту Рікі Мартіну загрожує 50 років ув’язнення. Родич артиста стверджує, що вони мали стосунки, які тривали близько семи місяців.

Так, 21-річний племінник Рікі Мартіна Денніс Ядіель Санчес подав заяву до поліції та звинуватив дядька у психологічному та фізичному насильстві.

Сам співак, як і його адвокати, заперечує свою причетність до злочинів. Проте за законами Пуерто-Ріко артист може провести у в’язниці 50 років, якщо його визнають винним.

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Раніше Рікі Мартіна звинуватили в домашньому насильстві, проте тоді особу заявника не розкрили.

Зазначимо, з 2017 року співак перебуває у стосунках із художником Джваном Йосефом. Пара виховує чотирьох дітей, яких їм народили сурогатні матері.