Українська співачка Настя Приходько зізналась, що деякі російські пропагандисти постійно намагаються її принизити та розкритикувати. Зокрема, артистка згадала телеведучого Андрія Малахова, журналістку Ксенію Собчак та продюсера Йосипа Пригожина.

На думку артистки, вони так поводяться через те, що вісім років тому Приходько покинула Росію і перестала будувати там кар’єру.

– Я всі вісім років думала, що ж я таке зробила, що вони не заспокояться. Дивись, мені було 25 років, коли я послала їх всіх нах*й прямим текстом. Для них це шок. Ну як це, всі боряться за місце під сонцем в Російській Федерації, в тебе контракт з Першим каналом, а тут така: Тримайте вам нагороди, забирайте свої контракти і йдіть в п*зду, все, крапка, – сказала артистка.

Приходько зазначила, що російські зірки, можливо, також хотіли б висловитися, проте не мають такої змоги, оскільки бояться втратити кар’єру.

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– Може вони теж би хотіли щось сказати, може в них щось кипить. А вони не можуть нічого, бо тоді буде ср*ка. І доводиться грати за правилами, які їм пропонує Російська Федерація. Я за ними не грала, – додала співачка.

Нагадаємо, що до 2014 року Анастасія Приходько жила та будувала кар’єру в Росії. Вона навіть представляла цю країну на Євробаченні 2009 з україномовною піснею Мамо.

У фіналі міжнародного пісенного конкурсу вона посіла 11 місце. Після 7 років проживання в РФ вона повернулася на Батьківщину.