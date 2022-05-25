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Ричард Гир спел на концерте в поддержку Украины

25 мая 2022, 11:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ричард Гир
Источник: Getty Images

Американский актер Ричард Гир впервые спел на концерте в поддержку Украины. Этот момент засняла Джамала на мероприятии в легендарном зале Carnegie Hall в Нью-Йорке.

На видео, опубликованном певицей в Instagram, можно заметить, что ведущий концерта Ричард Гир также поет вместе с присутствующими на сцене. Пусть актер и без микрофона, он всем своим видом выражает поддержку Украины.

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— Хочется еще очень много всего сказать, но я просто оставлю вам Ричарда Гира, который поет впервые на концерте для Украины. Все артисты очень искрение поддерживали Украину. Мы победим! — подписала ролик Джамала.

Об этом мероприятии певица рассказала более подробно в Instagram, и показала еще несколько отрывков с выступлений.

— Участвовала в Global Citizen Now: выступление и открытое интервью. Финалом стало мероприятие в Carnegie Hall. Лучшие музыканты в Нью-Йорке собрались, чтобы собрать средства на медицинские нужды Украины, — добавила знаменитость.

Ранее Ричард Гир выставил на продажу свой кабриолет Jaguar XK8 ради украинцев. На аукционе люксовый и уникальный автомобиль продали за $31 тыс. Деньги передали организациям World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые помогают пострадавшим от войны украинцам.

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Теги
Війна в Україні, Річард Гір
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