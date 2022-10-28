Ріанна випустила саундтрек до фільму Чорна Пантера: Ваканда назавжди. Пісня під назвою Lift Me Up стала першим синглом співачки за шість років.

Сингл Lift Me Up був записаний спільно з композитором і режисером картини – Людвігом Йоранссоном і Раяном Куглером.

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Це зворушлива балада та данина поваги покійному Чедвіку Боузману – зірка першого фільму Чорної пантери помер у 2020 році після боротьби з раком товстої кишки.

Співавторка Темс зізналася, що хотіла, щоб пісня була схожа на “теплі обійми” всіх близьких, яких вона втратила.

– Я спробувала уявити, як було б, якби я могла заспівати їм зараз і висловити, як сильно я сумую за ними. Ріанна була джерелом натхнення для мене, тож почути, як вона виконає цю пісню, – велика честь, – додала вона.

Компанія Marvel уже показала трейлер картини Чорна Пантера: Ваканда назавжди. Прем’єра фільму запланована на 11 листопада 2022 року.