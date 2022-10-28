Рианна выпустила саундтрек к фильму Черная Пантера: Ваканда навсегда. Песня под названием Lift Me Up стала первым синглом певицы за шесть лет.

Сингл Lift Me Up был записан совместно с композитором и режиссером картины — Людвигом Йоранссоном и Райаном Куглером.

Это трогательная баллада и дань уважения покойному Чедвику Боузману — звезда первого фильма Черной пантеры умер в 2020 году после борьбы с раком толстой кишки.

Соавтор Темс призналась, что хотела, чтобы песня была похожа на “теплые объятия” всех близких, которых она потеряла.