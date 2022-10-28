Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Рианна выпустила первый за 6 лет сингл Lift Me Up. Это саундтрек к Черной пантере

28 октября 2022, 11:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Рианна выпустила первый за 6 лет сингл Lift Me Up. Это саундтрек к Черной пантере
Источник: Depositphotos

Рианна выпустила саундтрек к фильму Черная Пантера: Ваканда навсегда. Песня под названием Lift Me Up стала первым синглом певицы за шесть лет.

Сингл Lift Me Up был записан совместно с композитором и режиссером картины — Людвигом Йоранссоном и Райаном Куглером.

Сейчас смотрят

Это трогательная баллада и дань уважения покойному Чедвику Боузману — звезда первого фильма Черной пантеры умер в 2020 году после борьбы с раком толстой кишки.

Соавтор Темс призналась, что хотела, чтобы песня была похожа на “теплые объятия” всех близких, которых она потеряла.

— Я попыталась представить, каково было бы, если бы я могла спеть им сейчас и выразить, как сильно я по ним скучаю. Рианна была источником вдохновения для меня, поэтому услышать, как она исполнит эту песню, — большая честь, — добавила она.

Компания Marvel уже показала трейлер картины Черная Пантера: Ваканда навсегда. Премьера фильма запланирована на 11 ноября 2022 года.

Читайте также:
Джеймс КэмеронДжеймс Кэмерон раскритиковал фильмы о супергероях Marvel и DC: Нужно снимать иначе

Теги
Ріанна
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь