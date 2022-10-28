Рианна выпустила саундтрек к фильму Черная Пантера: Ваканда навсегда. Песня под названием Lift Me Up стала первым синглом певицы за шесть лет.
Сингл Lift Me Up был записан совместно с композитором и режиссером картины — Людвигом Йоранссоном и Райаном Куглером.
Это трогательная баллада и дань уважения покойному Чедвику Боузману — звезда первого фильма Черной пантеры умер в 2020 году после борьбы с раком толстой кишки.
Соавтор Темс призналась, что хотела, чтобы песня была похожа на “теплые объятия” всех близких, которых она потеряла.
— Я попыталась представить, каково было бы, если бы я могла спеть им сейчас и выразить, как сильно я по ним скучаю. Рианна была источником вдохновения для меня, поэтому услышать, как она исполнит эту песню, — большая честь, — добавила она.
Компания Marvel уже показала трейлер картины Черная Пантера: Ваканда навсегда. Премьера фильма запланирована на 11 ноября 2022 года.