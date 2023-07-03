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Вагітна Ріанна показала свій відпочинок у капелюсі від українського дизайнера

3 Липня 2023, 16:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ріанна
Джерело: Depositphotos

Співачка Ріанна похвалилася кругленьким животом на тлі відпочинку на Барбадосі, звідки зірка родом. Артистка чекає на другого малюка, а тепер вона засвітилася в літньому аксесуарі з України.

Йдеться про літній капелюх українського дизайнера Руслана Багінського, вартість якого становить $340.

Знімком із відпочинку Ріанна поділилася в Instagram.

Ріанна

Так, вона стоїть з келихом холодного напою в руках біля стійки з топперами. Артистка явно відпочиває вдома – вона вийшла босоніж, і розстебнула в поясі джинсову спідницю, яка явно заважала животу Рі.

На камеру артистка посміхається, отримуючи задоволення під час відпочинку на батьківщині. Відомо, що на Барбадосі зірка відпочивала зі своїм коханим A$AP Rocky та однорічним сином.

Нагадаємо, що це не перша зірка, яка приміряє аксесуари від Багінського. У червні Солістка Florence and the Machine Флоренс Велч показалася в головному уборі з України, публічно підтримавши нашу країну. Флоренс красувалася в золотому обручі на голові, який нагадує лавровий вінок. Артистка не вперше використовує аксесуар від українського дизайнера.

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