Співачка Ріанна похвалилася кругленьким животом на тлі відпочинку на Барбадосі, звідки зірка родом. Артистка чекає на другого малюка, а тепер вона засвітилася в літньому аксесуарі з України.

Йдеться про літній капелюх українського дизайнера Руслана Багінського, вартість якого становить $340.

Знімком із відпочинку Ріанна поділилася в Instagram.

Так, вона стоїть з келихом холодного напою в руках біля стійки з топперами. Артистка явно відпочиває вдома – вона вийшла босоніж, і розстебнула в поясі джинсову спідницю, яка явно заважала животу Рі.

На камеру артистка посміхається, отримуючи задоволення під час відпочинку на батьківщині. Відомо, що на Барбадосі зірка відпочивала зі своїм коханим A$AP Rocky та однорічним сином.

Нагадаємо, що це не перша зірка, яка приміряє аксесуари від Багінського. У червні Солістка Florence and the Machine Флоренс Велч показалася в головному уборі з України, публічно підтримавши нашу країну. Флоренс красувалася в золотому обручі на голові, який нагадує лавровий вінок. Артистка не вперше використовує аксесуар від українського дизайнера.