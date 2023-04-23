Блогерка і дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова показала будинок, який побудував її батько для всієї родини. Він розташований у Дніпрі, куди Репяхова приїхала покласти квіти на могили дідуся і бабусі.

На знімках у Stories Репяхової можна побачити великий двоповерховий цегляний будинок. На мінус першому поверсі підземне паркування просто в будинку, а дах у нерухомості гострий. Навколо будинку – великий металевий паркан, і доглянутий газон.

– У цьому будинку мала жити вся наша сім’я. Його побудували мій тато й мама. Але… він не наш. Цеглу тато привіз із Прибалтики, а камінь із Карпат. Він сам його побудував, продумав кожну кімнату і вікно. Будинок 1000 квадратних метрів, – заявила Катерина.

Відомо, що тато блогерки заклав цю нерухомість, і банк відібрав будинок.

Нагадаємо, що раніше Репяхова розповіла про затримку мовлення в маленького сина. Спільна дитина Каті та Павліка все ще не розмовляє, хоч йому вже цього літа буде два роки. Щоб вирішити цю проблему, блогерка звернулася до експертів у галузі медицини.