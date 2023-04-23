Блогер и жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала дом, который построил ее отец для всей семьи. Он расположен в Днепре, куда Репяхова приехала положить цветы на могилы дедушки и бабушки.

На снимках в Stories Репяховой можно увидеть большой двухэтажный кирпичный дом. На минус первом этаже подземная парковка прямо в доме, а крыша у недвижимости остроконечная. Вокруг дома — большой металлический забор, и ухоженный газон.

— В этом доме должна была жить вся наша семья. Его построили мой папа и мама. Но… он не наш. Кирпич папа привез из Прибалтики, а камень из Карпат. Он сам его построил, продумал каждую комнату и окно. Дом 1000 квадратных метров, — заявила Екатерина.

Известно, что папа блогерки заложил эту недвижимость, и банк отобрал дом.

Напомним, что ранее Репяхова рассказала о задержке речи у маленького сына. Общий ребенок Кати и Павлика все еще не говорит, хоть ему уже этим летом будет два года. Чтобы решить эту проблему, блогерка обратилась к экспертам в области медицины.