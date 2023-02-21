27 лютого на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра документального фільму Нескорені. Українські партизани. Це реальні історії хоробрих українців, які чинили опір на тимчасово окупованих територіях ще з початку 2014 року.

– На фільм мене надихнула зустріч зі справжнім українським партизаном. Він перетнув кордон тимчасово окупованої території десятки разів. Існував і спілкувався з оточенням у рамках своєї “легенди”, водячи окупантів за ніс. При цьому він абсолютно звичайна людина, яка не має військової професії, вона просто справжній патріот і герой, — говорить про задум фільму режисер Мирослав Гай.

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Автор картини є активним учасником бойових дій на Донбасі. Мирослав — доброволець, який з часів Майдану захищав Україну від окупантів, згодом одним із перших записався до лав Нацгвардії й вирушив у гарячі точки. У цивільному житті Мирослава знають як журналіста, блогера та викладача акторської майстерності. А нещодавно — ще як одного із визволителів острова Зміїного та відважного захисника, який встановив прапор на телевежі у Слов’янську.