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Реальні історії хоробрих людей: на ICTV2 відбудеться прем’єра фільму Нескорені. Українські партизани

21 Лютого 2023, 12:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Партизан

27 лютого на телеканалі ICTV2 відбудеться прем’єра документального фільму Нескорені. Українські партизани. Це реальні історії хоробрих українців, які чинили опір на тимчасово окупованих територіях ще з початку 2014 року.

– На фільм мене надихнула зустріч зі справжнім українським партизаном. Він перетнув кордон тимчасово окупованої території десятки разів. Існував і спілкувався з оточенням у рамках своєї “легенди”, водячи окупантів за ніс. При цьому він абсолютно звичайна людина, яка не має військової професії, вона просто справжній патріот і герой, — говорить про задум фільму режисер Мирослав Гай.

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Автор картини є активним учасником бойових дій на Донбасі. Мирослав — доброволець, який з часів Майдану захищав Україну від окупантів, згодом одним із перших записався до лав Нацгвардії й вирушив у гарячі точки. У цивільному житті Мирослава знають як журналіста, блогера та викладача акторської майстерності. А нещодавно — ще як одного із визволителів острова Зміїного та відважного захисника, який встановив прапор на телевежі у Слов’янську.

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