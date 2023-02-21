27 февраля на телеканале ICTV2 состоится премьера документального фильма Непокоренные. Украинские партизаны. Это реальные истории храбрых украинцев, которые сопротивляются на временно оккупированных территориях еще с начала 2014 года.

— На фильм меня воодушевила встреча с настоящим украинским партизаном. Он пересек границу временно оккупированной территории десятки раз. Существовал и общался с окружением в рамках своей “легенды”, водя оккупантов за нос. При этом он абсолютно обычный человек, у которого нет военной профессии, он просто настоящий патриот и герой, — говорит о замысле фильма режиссер Мирослав Гай.

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Создатель картины является активным участником боевых действий на Донбассе. Мирослав — доброволец, со времен Майдана защищавший Украину от оккупантов, впоследствии одним из первых записался в ряды Нацгвардии и отправился в горячие точки. В гражданской жизни Мирослава знают как журналиста, блоггера и преподавателя актерского мастерства. А недавно — еще как одного из освободителей острова Змеиного и отважного защитника, установившего флаг на телебашне в Славянске.