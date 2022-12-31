Украинский музыкант и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк обратился к украинцам на свой день рождения. Важная дата для музыканта приходится на 31 декабря, и на фоне этого он выложил краткое видео с передовой.

Ролик певец опубликовал в Instagram.

Вот так я встречаю свои 43 года. Знаю, что сейчас происходят террористические атаки на мой родной Киев и всю Украину. Сил вам, держитесь, и не игнорируйте воздушные тревоги. Если очень хочется меня поздравить — задонатьте на БПЛА в фонд Хлывнюка. Вместе победим — слава Украине! — заявил артист с помощью видео.

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Напомним, что с первых дней полномасштабного вторжения Хлывнюк решил защищать Украину с оружием в руках. В марте артист попал под минометный обстрел и получил ранение. После этого артист записал совместную песню с фронтменом Pink Floyd Дэвидом Гилмором, которая наверняка смогла достучаться до миллионов слушателей во всем мире.

Артист активно критикует российских звезд, которые поддерживают кровавую войну с Украиной, а также обращается к жителям РФ, призывая действовать и положить конец диктаторскому режиму в Кремле.