Голлівудський актор Раян Рейнольдс вирішив відпочити від знімання у фільмах. Про це він заявив в Instagram після закінчення роботи над картиною Різдвяна історія.

– Ідеальний час для невеликої відпустки від створення кіно. Я сумуватиму за кожною секундою роботи з обдарованою командою справжніх профі, – поділився з шанувальниками Райан Рейнольдс.

Крім відпустки, актор поділився своїми переживаннями — він спочатку боявся зніматися у фільмі Різдвяна історія через величезну складність.

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Найімовірніше, відпустка Раяна може вплинути на вихід фільму Дедпул 3. Відомо, що знімання картини почнуться не раніше 2022 року через щільний графік актора, який знову зіграє головну роль.

Про подробиці фільму відомо небагато. Раніше представники Marvel заявляли, що Раян також працював над сценарієм, щоб зробити головного героя максимально живим. Картина також збереже дорослий рейтинг R – кардинальних змін в роботі над фільмом не передбачається.

Нагадаємо, що зірка Дедпула скоро з’явиться в голлівудському кіно- 12 жовтня відбудеться прем’єра кінокартини Червоне повідомлення, в якому крім Рейнольдса знялися Двейн Скала Джонсон і Галь Гадот. Сюжет розповість історію про пограбування, в якому беруть участь головний кримінальний агент ФБР і два найбільших злочинця світу.