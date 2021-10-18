Голливудский актер Райан Рейнольдс решил отдохнуть от съемок в фильмах. Об этом он заявил в Instagram после окончания работы над картиной Рождественская история.

— Идеальное время для небольшого отпуска от создания кино. Я буду скучать по каждой секунде работы с одаренной командой настоящих профи, — поделился с поклонниками Райан Рейнольдс.

Помимо отпуска, актер поделился своими переживаниями — он изначально боялся сниматься в фильме Рождественская история из-за огромной сложности.

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Скорее всего, отпуск Райана может повлиять на выход фильма Дэдпул 3. Известно, что съемки картины начнутся не раньше 2022 года из-за плотного графика актера, который снова сыграет главную роль.

О подробностях фильма известно немного. Ранее представители Mervel заявляли, что Райан также работал над сценарием, чтобы сделать главного героя максимально живым. Картина также сохранит взрослый рейтинг R — кардинальных изменений в работе над фильмом не предвидится.

Напомним, что звезда Дэдпула скоро появится в голливудском кино — 12 октября состоится премьера кинокартины Красное уведомление, в котором помимо Рейнольдса снялись Дуэйн Скала Джонсон и Галь Гадот. Сюжет расскажет историю об ограблении, в котором участвуют главный криминальный агент ФБР и два крупнейших преступника мира.