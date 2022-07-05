Щорічний музичний фестиваль Atlas Weekend 2022 відбудеться у онлайн-форматі. Про це повідомили у Telegram-каналі заходу.

Цього року концерт пройде за назвою Atlas Weekend – #рашагудбай. Війна вплинула як на місце проведення фестивалю, так і на формат та список учасників.

– Цього тижня ми всі мали зустрітися на ВДНГ, тусити десь під сценою чи на фуд-корті і просто проводити свої найкращі літні дні. На жаль, війна зруйнувала усі наші плани, – заявили представники заходу.

Однак Atlas Weekend 2022 буде доступний для кожного 10 липня о 18.00 – приєднатися можна буде за допомогою трансляції на YouTube-каналі заходу або сервісу Megogo.

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– Будуть круті ведучі, улюблені артисти у гостях та виступи музикантів, а також благодійний аукціон та розіграш унікальних подарунків! – додали представники.

Схоже, основною метою заходу є благодійний збір коштів на допомогу українцям, які постраждали від війни.

Напередодні Atlas Weekend 2022 стало відомо, хто буде ведучими – учасники проєкту Леви на джипі. Вести насичену програму будуть Андрій Лузан, Валік Міхієнко та Коля Зирянов. Серед артистів, які братимуть участь, можна відзначити Вєрку Сердючку, Дантеса, Wellboy, Олега Скрипку, Enter Shikari та Kola.

І якщо Atlas Weekend вдалося підлаштуватися під нові реалії, то Євробачення 2023 року точно не проведуть в Україні. Наприкінці червня стало відомо, що організатори конкурсу остаточно ухвалили рішення щодо перенесення місця проведення фіналу.