Ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2022 пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.

В этом году концерт пройдет под названием Atlas Weekend — #рашагудбай. Война повлияла как на место проведения фестивался, так и на формат и список участников.

— На этой неделе мы все должны были встретиться на ВДНХ, тусить где-нибудь под сценой или на фуд-корте и просто проводить свои лучшие летние дни. К сожалению, война разрушила все наши планы, — заявили представители мероприятия.

Однако Atlas Weekend 2022 будет доступен для каждого 10 июля в 18.00 — присоединиться можно будет с помощью трансляции на YouTube-канале мероприятия или сервиса Megogo.

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— Будут крутые ведущие, любимые артисты в гостях и выступления музыкантов, а также благотворительный аукцион и розыгрыш уникальных подарков! — добавили представители.

Похоже, основная цель мероприятия — благотворительный сбор средств на помощь украинцам, которые пострадали от войны.

В преддверии Atlas Weekend 2022 стало известно, кто будет ведущими — участники проекта Львы на джипе. Вести насыщенную программу будут Андрей Лузан, Валик Михиенко и Коля Зырянов. Среди артистов, которые будут участвовать, можно отметить Верку Сердючку, Дантеса, Wellboy, Олега Скрипку, Enter Shikari и Kola.

И если Atlas Weekend удалось подстроиться под новые реалии, то Евровидение 2023 точно не проведут в Украине. В конце июня стало известно, что организаторы конкурса окончательно приняли решение о переносе места проведения финала.