Українська співачка Даша Астаф’єва сказала, що Росія вже місяць як померла, як і всі люди в ній.

За словами артистки, наразі люди не повинні ділитися на військових та цивільних. Говорити про війну мають усі. Особливо селебриті.

– Кожен із нас уже розуміє, що оскільки РФ вторглася за територію нашої улюбленої України, то вона може вторгнутися на територію будь-якої іншої країни. Я сподіваюся, що люди будуть до цього готові, оскільки ми є прикладом у тому, як люди захищаються та охороняють свої міста, кордони, – зазначила Даша в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

З початку війни Даша Астаф’єва активно займається волонтерською діяльністю в Києві. За її словами, вона приємно вражена, що українці так швидко об’єдналися і почали допомагати одне одному.

Відзначила артистка й користь соцмережі Instagram, оскільки завдяки їй зібрали багато коштів на операції тварин, які постраждали від обстрілів.

– Ми зібрали багато медикаментів для людей похилого віку, багато медикаментів для тварин. Все це завдяки тому, що люди швидко реагують та шанобливо ставляться до запитів одне одного. Я дуже здивована та вдячна тим, хто мені допомагав… Отак війна нас об’єднала, – зауважила Астаф’єва.

Сумнівів у тому, що війна об’єднала українців ще більше – немає, проте лишилися й ті, хто наживається на горі. Так, Даша Астаф’єва розповіла, як водій викрав вантажівку з гумдопомогою. Артистка зазначила, що це поодинокий випадок, проте вона довго не могла прийти до тями після нього.