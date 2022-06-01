Немецкая рок-группа Rammstein поддержала Украину на концерте в Цюрихе (Швейцария). Во время мероприятия музыканты развернули сине-желтый флаг.

На концерте Rammstein собралось около 47 тыс. поклонников. После исполнения песни Engel музыканты спустились в толпу на надувных лодках, на которых переместились к основной сцене.

Затем один из участников группы взял у фаната флаг Украины и поднял его над собой. Зрители поддержали жест Rammstein бурными овациями.

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Отметим, что группа Rammstein не в первый раз поддерживает Украину с начала полномасштабной войны.

Ранее солист коллектива Тилль Линдеманн помогал украинским беженцам на вокзале в Берлине в зоне с волонтерами. Он помог украинкам заселиться в гостиницу и оплатил номер.

Кроме этого, группа Rammstein отменила все свои концерты в РФ и отметила, что действия российского правительства не имеют ничего общего с человечностью.