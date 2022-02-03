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Хочеться плакати: Джамала повідомила про смерть близької людини

3 Лютого 2022, 12:57
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джамала
Джерело: Джамала

Українська співачка Джамала повідомила про смерть близької подруги, наставниці та викладачки з вокалу Наталії Олексіївни Горбатенко.

На особистій сторінці в Instagram зірка показала спільні архівні фото та зізналася, що Наталія завжди її підбадьорювала та надихала.

За словами Джамали, вона більше ніколи в житті не зустрічала педагога, який міг навчити співу будь-якої складності. Зірка завдячує долі їхньому знайомству.

– Хочеться плакати, але цієї ж секунди згадую одну з особливостей Наталії Олексіївни: при ній зовсім не можна було сумувати. Ніколи. Щойно я в її присутності опускала очі, йшла в себе і на мить зникала усмішка з обличчя, моя Наталя Олексіївна казала: Так, ти щось мені не домовляєш! Чому ти сумна? Я говорила, що все гаразд, і питала, хіба треба завжди усміхатися. Вона відповідала: Так! Ми сміялися і завжди-завжди багато говорили, співали і знову сміялися. Неможливо уявити, як взагалі бути без, – написала Джамала.

У коментарях підписники Джамали висловили їй співчуття та слова підтримки.

Нещодавно Джамала відпочивала в Єгипті з двома дітьми. Співачка зізналася, що таку відпустку не можна назвати повноцінною, оскільки вона провела ніч без сну.

Через це артистка вирішила розділити відпочинок на дві частини, щоб і самій перезавантажитися.

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