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Пять дней в раю: Джамала показала фото в купальнике с отдыха

7 февраля 2022, 18:30
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Джамала
Источник: Джамала

Украинская певица Джамала показала фото в купальнике, сделанные во время отдыха на Шри-Ланке.

Артистка обнародовала серию фото, на которых запечатлена в бассейне в нежно-розовом купальнике. Также на части фото артистка предстала в атласном черном платье на фоне пальм.

Исполнительница сказала, что на Шри-Ланке отдыхает уже в третий раз, однако впечатления каждый раз разные.

— Мое путешествие под названием ешь, спи, плавай закончилось. Пять дней в раю. Немного позже соберусь с мыслями и напишу о Шри-Ланке… А пока просто спасибо. И хотя это путешествие было solo, одиночество – не моя тема, поэтому нашла себе dот столько друзей (последнее фото), — написала Джамала под публикацией.

Подписчики артистки оценили ее фото, о чем написали в комментариях.

  • Очень ждем ваши мысли.
  • Какая красивая!
  • Красотка.
  • Ждем еще больше фото! — Пишут пользователи сети.
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Напомним, недавно стало известно, что Джамала стала третьем членом жури отбора на Евровидение 2022 от Украины. Артистка отметила, что ей приятно вернуться в нацотбор снова в телевизионном формате.

По ее словам, этот формат отбора дал толчок не только для представителей Украины на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Она пообещала, что будет оценивать всех конкурсантов по своему видению.

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Джамала
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