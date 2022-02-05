Стало відоме ім’я третього члена журі Нацвідбору Євробачення

Суспільне оголосило третього члена журі Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2022.

Займатиметься відбором переможниця Євробачення-2016 Джамала.

– Приємно повернутися до Нацвідбору знову в телевізійному форматі. Це дуже прикольно, – сказала Джамала.

За її словами, цей формат відбору з 2016 року дав поштовх не лише представникам України на Євробаченні, але й розвитку української музики в цілому.

Джамала наголосила, що завдяки Національному відбору, в Україні дізналися дуже багато нових імен та відкрили безліч цікавої української музики.

– Мені здається, цей відбір – не виняток. Крутий склад учасників, – додала співачка.

Вона пообіцяла, що оцінюватиме всіх конкурсантів за своїм баченням.

Вона наголосила, що виступи мають бути якісними та харизматичними, а пісня, яку представлять на Євробаченні, має мати родзинку.