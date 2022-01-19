Російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала скандал на борту літака. Артистка відмовилася одягати маску, незважаючи на прохання бортпровідників.

Літак летів до Москви з Мальдів, де балерина відпочивала зі своїм коханим. Очевидці виклали в мережу відео, на якому Анастасія скандалить із бортпровідниками, нібито ті просили її вдягнути маску, але вона відмовлялася. Крім того, Волочкова фіксувала конфлікт на телефон.

Попутники рейсу підозрюють, що балерина була не твереза.

Після цього Анастасія одягла маску, проте бортпровідник сказав, що це не вперше, коли він підходить до Волочкової та просить її це зробити.

Зі свого боку, супутник балерини запропонував стюарду пройтися по салону і подивитися, чи в усіх є засоби захисту, однак він цього робити не став. Примітно, що деякі люди на задньому фоні теж сидять без масок.

Після прильоту Анастасію зустрічав наряд поліції. Волочковій може загрожувати адміністративне покарання, арешт на 15 діб і штраф 30 тис. рублів.

До речі, згодом медичний огляд підтвердив, що в артистки виявили сп’яніння. Також балерина зібралася судитися з бортпровідником.

Варто зазначити, що балерина не вперше потрапляє в скандали. Вона публікує провокаційні фото, скандалить із сусідами, нещодавно взагалі в ЗМІ з’явилася інформація, що балерину вигнали з турецького готелю за пияцтво.