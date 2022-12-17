Верка Сердючка выступила в финале Нацотбора на Евровидение 2023 в качестве звездного гостя.

Артистка вышла на сцену после того, как все участники представили свои конкурсные песни, а линия голосования за них была закрыта. Сердючка исполнила песню Є пропозиція. Верка традиционно зажгла перед публикой вместе со своей командой, заставив зрителей танцевать.

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Во время своего выступления Сердючка сказала следующее: — Путин, чтоб ты сдох. Аминь.

Отметим, что Верка Сердючка представляла Украину на Евровидении 2007 с песней Dancing Lasha Tumbai. Тогда наша страна заняла второе место на конкурсе.

17 декабря прошел финал Нацотбора, благодаря которому стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023.

За право стать представителем боролись 10 участников, среди которых — Moisei, OY Sound System, Demchuk, Jerry Heil, Fiinka, Krutь, Tember Blanche, Angelina, 2Tone, Tvorchi.

Победителя выбрали жюри и зрители — голоса разделили 50 на 50.