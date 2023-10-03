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Путін – х**ло! Юрій Ткач розповів, як вони з дружиною пожартували над громадянами РФ у Туреччині

3 Жовтня 2023, 12:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Юрій Ткач з дружиною

Актор Юрій Ткач розповів, як йому з дружиною Вікторією вдалося потролити росіян. Жінка разом із донькою Лізою вирушила восени на відпочинок до Туреччини, проте насолодитися ним не вдалося через кількість громадян країни-агресора.

За словами Ткача, Вікторія постійно голосно розмовляла українською, але з агресією не стикалася. Уже дорогою додому разом із чоловіком вони влаштували цілий перфоменс із відео.

– Каже: Юро, привіт, що ти там? Ми вже в літаку, все добре, чекай нас. Я розумію, що дружина так ніколи не робить, і кажу їй: Усе, сонечко. Чекаємо всією Україною. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Путін – х**ло. Російський військовий корабель, іди на**й, – розповів Юрій у Ближче до зірок.

Гуморист додав, що вся розмова відбувалася в гучному режимі, а тому громадяни РФ її чули.

Зараз дивляться

Уже через кілька місяців повномасштабної війни Юрій Ткач говорив, що з росіянами нема про що розмовляти. Тоді він сказав, що вони розуміють тільки фізичну силу.

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Фото: Юрій Ткач

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