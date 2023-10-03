Актер Юрий Ткач рассказал, как ему с супругой Викторией удалось потроллить россиян. Женщина вместе с дочерью Лизой отправилась осенью на отдых в Турцию, однако насладиться им не удалось из-за количества граждан страны-агрессора.

По словам Ткача, Виктория постоянно громко разговаривала на украинском, но с агрессией не сталкивалась. Уже по дороге домой вместе с супругом они устроили целый перфоменс по видео.

— Говорит: Юра, привет, что ты там? Мы уже в самолете, все хорошо, жди нас. Я понимаю, что жена так никогда не делает, и говорю ей: Все, солнышко. Ждем всей Украиной. Слава Украине! Героям слава! Смерть врагам! Путин — х**ло. Русский военный корабль, иди на**й, — рассказал Юрий в Ближче до зірок.

Юморист добавил, что весь разговор происходил в громком режиме, а потому граждане РФ его слышали.

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Уже спустя несколько месяцев полномасштабной войны Юрий Ткач говорил, что с россиянами не о чем разговаривать. Тогда он сказал, что они понимают только физическую силу.

Фото: Юрий Ткач