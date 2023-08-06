Прически — важный элемент образа как взрослой женщины, так и маленькой леди. Если прическа нравится, то и день удачный, и чувствует она себя увереннее. Но что делать, когда не хочется тратить на это слишком много времени с утра, но и банальные варианты не устраивают? Как сделать прическу в школу за 5 минут — читайте в нашем материале.

— Надеюсь, что с сентября наши дети пойдут в школу, и поэтому возникает вопрос, как быстро собраться утром. А для мам девочек, еще и нужно продумать быструю прическу, потому что утром времени всегда мало. Поэтому на упорядочение волос идеально тратить как можно меньше времени. Предлагаю несколько вариаций для школы, — говорит парикмахер-стилист Вита Дидык.

Пучок

Идеальный вариант прически в школу за 5 минут — пучок. Он является универсальным и к лицу любой девочке. Кроме того, его можно сделать как высокий, так и средний или же вообще низкий. Также, если хочется разнообразить школьные будни, то можно соединить пучок с элементами плетения.

— Можно сделать даже два пучка, и это не займет много времени. Дополнить можно различными резинками или украшениями. Еще одним вариантом быстрой прически является пучок в сочетании с распущенными волосами. Волосы можно накрутить, чтобы образ был более праздничным, — говорит Вита Дидык.

Хвост

Хвост — это самое простое и быстрое, что можно сделать. Сложность зависит только от фантазии — его можно совместить с плетением, сместить в сторону, сделать высоко или низко, а также соединить несколько хвостиков.

Пучок, хвост-коса и плетение: семь причесок в школу за 5 минут / 3 images

Плетение

Плетение, или, проще, косички — это более тяжелый вариант, который требует определенных навыков. Самым простым является колосок.

Немного труднее делать изнаночный колосок или рыбий хвост.

— Думаю, что с такими быстрыми и простыми прическами ваши принцессы всегда будут выглядеть красиво и чувствовать себя уверенно, — добавляет Вита Дидык.

Пучок, хвост-коса и плетение: семь причесок в школу за 5 минут / 2 images

Мальвинка-пучок

Можно также сделать и свой вариант мальвинки, говорит наш второй мастер по прическам Наталья Антония.

Для этого нужно заплести две маленькие и тугие косички. После этого берем две небольших пряди волос (примерно половину от всей копны) с обеих сторон и делаем хвост, так называемую мальвинку, включая туда заплетенные косы.

Можно оставить прическу так, или хвостик провернуть и сформировать маленькую гульку.

Распущенные волосы с хвостом или плетением

Эта прическа в школу за 5 минут точно понравится вашим принцессам, ведь имеет флер сказочности.

Чтобы сделать оригинальный хвостик, для начала надо разделить волосы от уха до уха. Сделать хвост и по его длине одеть маленькие резинки. Во время этого волосы нужно немножко расправлять, чтобы добавить прическе объема.

— Главное — делать не очень большое и не слишком маленькое расстояние от одной резинки до другой. Надев первую резинку, с помощью рук растягиваем волосы между двух резинок так, чтобы получить круглую форму. Так делаем по всей длине хвоста, — говорит мастер по прическам.

Еще один вариант, который очень легко делать и который выглядит довольно оригинально — распущенные волосы с плетением.

— С двух сторон делаем по одной косичке (можно сделать несколько). Главное заплести небольшие косички и немного их растянуть, чтобы они были более объемными. Заворачиваем все назад и прячем кончики под волосы с помощью невидимок, — рассказывает Наталья Антония.

Волны

Такая прическа в школу за 5 минут получается достаточно стильной и легкой.

Итак, с двух сторон, начиная от уха, делим часть волос посередине, объединяя в тугой хвост. Резинку оборачиваем прядью волос и закрепляем ее невидимкой.

Чтобы сделать идеальную гладкость, советуем воспользоваться спреем, воском или лаком для волос.

Хвост-коса

Сейчас в моде гладкие прически. Поэтому завязываем средний или высокий хвост. После этого делим его на две равные части.

Каждую из частей волос закручиваем в жгут, проворачивая в разном направлении. Далее объединяем пряди закрученных волос вместе и завязываем резинкой на конце, чтобы конструкция хорошо держалась.