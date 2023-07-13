Зачіска пучок завжди буде актуальною, зручною і слушною під різні образи. Коли дивишся на картинку, де дівчина з пучком, то здається, що нічого складного в цьому немає. Та потім починаєш робити її самостійно і розумієш, що виходить закарлючка замість стильної зачіски.
Насправді в цьому справді немає нічого космічного, просто варто дотримуватися низки правил, які Фактам Life розкрила майстриня із зачісок Наталія Антонія.
Як зробити пучок на довге волосся – інструкція
- Починаємо з потилиці. Щоб її красиво оформити, використовуйте пудру для об’єму, яку варто нанести на коріння волосся. Вартість такої пудри на маркетплейсах стартує від 100 грн.
- Після цього робимо невелике начісування. Це важливо, тому що не варто відразу перетворюватися на модницю з 90-х.
- Якщо необхідно прибрати зайву пухнастість, використовуйте лак або спрей.
- Потім у нижній частині голови зав’язуємо хвіст на один оберт, а на другому волосся дістаємо до половини.
- У вас внизу пучка повинно залишитися пасмо волосся, яке варто розділити на дві частини, а потім ними обернути пучок, як показано на відео.
- Потім маленькою гумкою зв’яжіть ці два пасма в самому верху, перекрутіть їх. У вас вийде кільце, в яке потрібно просмикнути весь пучок.
- Щоб зафіксувати в пучку кінчик пасма, що залишився, використовуйте шпильки.
- У фіналі фіксуйте весь пучок шпильками та лаком для волосся. Головне – не перестарайтеся, щоб зачіска не була схожа на забетоновану скульптуру.
Якщо ви зовсім новачок і такий варіант здався вам складним, то ось іще один. Цей спосіб точно зможе повторити кожна дівчина за мінімум часу.
- Потрібно заплести косу, а потім згорнути її ніби в рулет.
- Після чого фіксуємо пучок шпильками, а волоски, що стирчать, – лаком.
Якщо ви хочете, щоб було видно, як справи позаду, то візьміть друге дзеркало і поставте його на рівні вашого плеча ліворуч або праворуч.
Ідеї стильних пучків на 2023 рік
- Пучок у стилі нульових
Багато трендів пробираються до нас із тих часів, і зачіски не стали винятком. Зараз поговоримо про пучок. Загалом не важливо, як він виконаний, але є одна відмінна риса – це пасма волосся, які стирчить, вгору, зафіксовані лаком, а іноді й навіть гелем. До речі, топ-модель Джиджи Хадід із таким пучком з’являлася на Met Gala.
- Класичний пучок
Те, що завжди з нами, як кажуть. Просто зібране в пучок волосся, без зайвої пухнастості.
- Пучок балерини
Особливо такий прийом любить модель Белла Хадід, яку саме з ним часто застають папараці у межах міста. Також до нього неодноразово вдавалася модель Гейлі Бібер.
- Пучок із чубчиком спереду
Зібране волосся у високий або низький пучок, найчастіше ніби недбалий, та укладений чубчик. Такий прийом люблять співачка Селена Гомес та інфлюєнсерка Кайлі Дженнер.