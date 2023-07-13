Зачіска пучок завжди буде актуальною, зручною і слушною під різні образи. Коли дивишся на картинку, де дівчина з пучком, то здається, що нічого складного в цьому немає. Та потім починаєш робити її самостійно і розумієш, що виходить закарлючка замість стильної зачіски.

Насправді в цьому справді немає нічого космічного, просто варто дотримуватися низки правил, які Фактам Life розкрила майстриня із зачісок Наталія Антонія.

Як зробити пучок на довге волосся – інструкція

Починаємо з потилиці. Щоб її красиво оформити, використовуйте пудру для об’єму, яку варто нанести на коріння волосся. Вартість такої пудри на маркетплейсах стартує від 100 грн. Після цього робимо невелике начісування. Це важливо, тому що не варто відразу перетворюватися на модницю з 90-х. Якщо необхідно прибрати зайву пухнастість, використовуйте лак або спрей. Потім у нижній частині голови зав’язуємо хвіст на один оберт, а на другому волосся дістаємо до половини. У вас внизу пучка повинно залишитися пасмо волосся, яке варто розділити на дві частини, а потім ними обернути пучок, як показано на відео. Потім маленькою гумкою зв’яжіть ці два пасма в самому верху, перекрутіть їх. У вас вийде кільце, в яке потрібно просмикнути весь пучок. Щоб зафіксувати в пучку кінчик пасма, що залишився, використовуйте шпильки. У фіналі фіксуйте весь пучок шпильками та лаком для волосся. Головне – не перестарайтеся, щоб зачіска не була схожа на забетоновану скульптуру.

Якщо ви зовсім новачок і такий варіант здався вам складним, то ось іще один. Цей спосіб точно зможе повторити кожна дівчина за мінімум часу.

Потрібно заплести косу, а потім згорнути її ніби в рулет. Після чого фіксуємо пучок шпильками, а волоски, що стирчать, – лаком.

Якщо ви хочете, щоб було видно, як справи позаду, то візьміть друге дзеркало і поставте його на рівні вашого плеча ліворуч або праворуч.

Ідеї стильних пучків на 2023 рік

Пучок у стилі нульових

Багато трендів пробираються до нас із тих часів, і зачіски не стали винятком. Зараз поговоримо про пучок. Загалом не важливо, як він виконаний, але є одна відмінна риса – це пасма волосся, які стирчить, вгору, зафіксовані лаком, а іноді й навіть гелем. До речі, топ-модель Джиджи Хадід із таким пучком з’являлася на Met Gala.

Класичний пучок

Те, що завжди з нами, як кажуть. Просто зібране в пучок волосся, без зайвої пухнастості.

Пучок балерини

Особливо такий прийом любить модель Белла Хадід, яку саме з ним часто застають папараці у межах міста. Також до нього неодноразово вдавалася модель Гейлі Бібер.

Пучок із чубчиком спереду

Зібране волосся у високий або низький пучок, найчастіше ніби недбалий, та укладений чубчик. Такий прийом люблять співачка Селена Гомес та інфлюєнсерка Кайлі Дженнер.