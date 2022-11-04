Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Хороший курорт і відпочинок в Ізюмі, в Бучі: Ані Лорак нарвалася на критику через фото в Іспанії

4 Листопада 2022, 12:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Хороший курорт і відпочинок в Ізюмі, в Бучі: Ані Лорак нарвалася на критику через фото в Іспанії

Співачка-зрадниця Ані Лорак поїхала з РФ до Іспанії, знімок звідки вона оприлюднила в Instagram.

На фото виконавиця, яка замовчує війну в Україні, позує на набережній на тлі моря, зазначивши, що відчуває себе там як вдома.

– Вода додає мені сили… Тут я відчуваю себе вдома, – написала зрадниця.

Підписники Ані Лорак негативно відреагували на її нове фото, запропонувавши уродженці України приїхати в Одесу, Маріуполь і навіть Крим. Також багато-хто дорікнув артистку в тому, що вдома у неї більше немає, оскільки вона зрадила його, як і свій народ.

Зараз дивляться
  • Опа, Іспанія… А Крим не додає сили…
  • Цікаво, круто відпочивати в Іспанії з українським паспортом?
  • Коли Україну бомблять, ваш будинок Іспанія. Що ж буде завтра?
  • А як же Росія? Сили не надає вже?
  • У Крим до моря не хочеш? Або в Одесу?
  • У Маріуполь можеш теж на море приїхати.
  • З твоєї ідеологією, Кароліна, ти давно вже загубилася і сама не розумієш, де твій будинок насправді.
  • Дуже хороший курорт і відпочинок в Ізюмі, в Бучі… Усюди, де ступала нога твоїх співвітчизників… От би ти га**на відпочила.
  • Вдома вже не будете. Тепер ваш будинок – країна-терорист. – Пишуть користувачі мережі.
Читайте також:
Хороший курорт і відпочинок в Ізюмі, в Бучі: Ані Лорак нарвалася на критику через фото в ІспаніїЯк спиться, без сирен? Українці “рознесли” новий кліп зрадниці Ані Лорак

Нагадаємо, за весь час повномасштабної війни в Україні зрадниця не зронила ні слова. Вона ігнорує трагічні події в країні, в якій народилася і домоглася успіху.

Незважаючи на мовчання, співачка не забула про те, що вона українка, проте згадала про це лише тоді, коли анонсувала виступи в Європі. Варто зазначити, що в результаті Ані Лорак скасували концерти в Німеччині та Чехії. Зрадникам ніде не раді.

Теги
Ані Лорак
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь