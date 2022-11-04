Співачка-зрадниця Ані Лорак поїхала з РФ до Іспанії, знімок звідки вона оприлюднила в Instagram.

На фото виконавиця, яка замовчує війну в Україні, позує на набережній на тлі моря, зазначивши, що відчуває себе там як вдома.

– Вода додає мені сили… Тут я відчуваю себе вдома, – написала зрадниця.

Підписники Ані Лорак негативно відреагували на її нове фото, запропонувавши уродженці України приїхати в Одесу, Маріуполь і навіть Крим. Також багато-хто дорікнув артистку в тому, що вдома у неї більше немає, оскільки вона зрадила його, як і свій народ.

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Опа, Іспанія… А Крим не додає сили…

Цікаво, круто відпочивати в Іспанії з українським паспортом?

Коли Україну бомблять, ваш будинок Іспанія. Що ж буде завтра?

А як же Росія? Сили не надає вже?

У Крим до моря не хочеш? Або в Одесу?

У Маріуполь можеш теж на море приїхати.

З твоєї ідеологією, Кароліна, ти давно вже загубилася і сама не розумієш, де твій будинок насправді.

Дуже хороший курорт і відпочинок в Ізюмі, в Бучі… Усюди, де ступала нога твоїх співвітчизників… От би ти га**на відпочила.

Вдома вже не будете. Тепер ваш будинок – країна-терорист. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, за весь час повномасштабної війни в Україні зрадниця не зронила ні слова. Вона ігнорує трагічні події в країні, в якій народилася і домоглася успіху.

Незважаючи на мовчання, співачка не забула про те, що вона українка, проте згадала про це лише тоді, коли анонсувала виступи в Європі. Варто зазначити, що в результаті Ані Лорак скасували концерти в Німеччині та Чехії. Зрадникам ніде не раді.