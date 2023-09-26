Притула розповів, чи донатили йому зірки, які “перевзулися” після початку війни

Телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів, чи донатили йому представники шоу-бізнесу, які “перевзулися” після початку повномасштабної війни в Україні.

Він зазначив, що навіть після 24 лютого 2022 року не всі українці зрозуміли важливість інституту репутації.

– Я менше за все переймаюся долею людей, які свого часу зробили вигляд, ніби у 2014 році нічого не трапилося. Поки я працював в царині шоу-бізнесу, я мав можливість у той чи інший спосіб регулювати присутність цих людей у кадрі, принаймні в тих програмах, де я був ведучим. Не все одразу, але зачистки в якийсь момент сягнули свого апофеозу, – сказав він.

Притула зізнався, що після початку повномасштабного вторгнення один телеведучий приніс йому суттєву суму коштів, які волонтер скерував на потреби українських військових.

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Притула не став називати ім’я телеведучого, але додав, що цей чоловік переосмислив свої помилки через особисту втрату.

– На відміну він низки людей, щодо яких я чітко розумію, що вони перевзулися, що вони не розкаялися, конкретно цей чоловік переосмислив свої помилки, не в останню чергу – через особисту втрату під час війни, – додав він.

Раніше Притула розповідав, куди та скільки донатить зі своїх грошей. За словами шоумена, він довіряє своєму фонду, хоча сума його пожертвувань у 2023 році знизилася.

Фото: скрин з інтерв’ю Українська правда