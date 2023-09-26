Притула рассказал, донатили ли ему звезды, которые “переобулись” после начала войны

Телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, донатили ли ему представители шоу-бизнеса, которые “переобулись” после начала полномасштабной войны в Украине.

Он отметил, что даже после 24 февраля 2022 года не все украинцы поняли важность института репутации.

— Я меньше всего озабочен судьбой людей, которые в свое время сделали вид, будто в 2014 году ничего не случилось. Пока я работал в области шоу-бизнеса, я имел возможность тем или иным образом регулировать присутствие этих людей в кадре, по крайней мере, в тех программах, где я был ведущим. Не все сразу, но зачистки в какой-то момент достигли своего апофеоза, — сказал он.

Притула признался, что после начала полномасштабного вторжения один телеведущий принес ему существенную сумму средств, которые волонтер направил на нужды украинских военных.

Притула не стал называть имя телеведущего, но добавил, что этот человек переосмыслил свои ошибки из-за личной потери.

— В отличие он ряда людей, по которым я четко понимаю, что они переобулись, что они не раскаялись, конкретно этот человек переосмыслил свои ошибки, не в последнюю очередь – из-за личной потери во время войны, — добавил он.

Ранее Притула рассказывал, куда и сколько донатит из своих денег. По словам шоумена, он доверяет своему фонду, хотя сумма его пожертвований в 2023 году снизилась.

Фото: скрин с интервью Украинская правда