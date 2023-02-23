Посол США у Лондоні запросив до себе українських зірок – Тараса Тополю, Антитіла, а також Джамалу. Артисти зустрілися у дипломата у резиденції, де разом виступили.

Про це зірки заявили у Instagram.

– На почесному прийманні на запрошення посольства США та посольства України у Великій Британії разом із Джамалою, присвяченому роковинам протистояння українського народу проти невиправданої несправедливої агресії Росії, – повідомляють артисти з Антитіла.

На загальному знімку можна побачити, що музиканти одягнулися у традиційну українську вишиванку – орнамент та стиль створення обрали різний, щоб показати культурне розмаїття України залежно від регіону.

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Джамала покрасувалася в кофті, де англійською написані українські великі міста.

Під час візиту до посла Антитіла відіграли невеликий концерт перед будинком Winfield House у Лондоні.

У репертуарі також була пісня Фортеця Бахмут, яку музиканти представили на початку лютого. Кліп на цю пісню знімали на передовій під час виконання бойових завдань. Три доби артисти провели на фронті біля Бахмута, щоб показати всьому світу, що відбувається у гарячих точках війни.