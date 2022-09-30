Співачка Jerry Heil презентувала нову пісню, яку присвятила своєму батькові до дня його народження. Разом з композицією Тато виконавиця представила відеокліп.

За словами артистки, трек прийшов до неї сам. Вона почула мелодію гітари і почала наспівувати.

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– Як важко тим дітям – маленьким і дорослим, чиї батьки служать? Приспів я присвятила їхнім татам. У пісні є фраза: на землю-хліб ллються сльози-сіль. Вона прийшла мені в процесі написання. Дуже рада, що з моменту, коли я писала цю пісню, обставини дещо змінилися, наші військові набралися мощі піти в наступ і тепер ми дійсно зустрічаємо ворога з усіма почестями – хлібом і сіллю, – відмітила Jerry Heil.

Куплети композиції – про артистку та її тата, про їхню схожість.