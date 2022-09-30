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Присвятила татові: Jerry Heil презентувала нову пісню

30 Вересня 2022, 18:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Присвятила татові: Jerry Heil презентувала нову пісню

Співачка Jerry Heil презентувала нову пісню, яку присвятила своєму батькові до дня його народження. Разом з композицією Тато виконавиця представила відеокліп.

За словами артистки, трек прийшов до неї сам. Вона почула мелодію гітари і почала наспівувати.

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– Як важко тим дітям – маленьким і дорослим, чиї батьки служать? Приспів я присвятила їхнім татам. У пісні є фраза: на землю-хліб ллються сльози-сіль. Вона прийшла мені в процесі написання. Дуже рада, що з моменту, коли я писала цю пісню, обставини дещо змінилися, наші військові набралися мощі піти в наступ і тепер ми дійсно зустрічаємо ворога з усіма почестями – хлібом і сіллю, – відмітила Jerry Heil.

Куплети композиції – про артистку та її тата, про їхню схожість.

– Мама завжди мені говорила, що я в тата вдалася, і я рада. Я не парюся про думку людей, ходжу, як він, в куртці з вирваними замками. І кожен в цій пісні знайде свою асоціацію і свою живу іскру, яка запалить тисячі ваших особистих флешбеків із дитинства, я впевнена. Мрію, щоб закінчилася війна, і цю пісню можна було просто слухати і співати біля каміна з гітарою в колі сім’ї, – наголосила Jerry Heil.

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