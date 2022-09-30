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Посвятила папе: Jerry Heil презентовала новую песню

30 сентября 2022, 18:03
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Посвятила папе: Jerry Heil презентовала новую песню

Певица Jerry Heil презентовала новую песню, которую посвятила своему отцу ко дню его рождения. Вместе с композицией Тато исполнительница представила видеоклип.

По словам артистки, трек пришел к ней сам. Она услышала мелодию гитары и начала напевать.

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— Как трудно тем детям — маленьким и взрослым, чьи родители служат? Припев я посвятила их папам. В песне есть фраза: на землю-хліб ллються сользи-сіль. Она пришла мне в процессе написания. Очень рада, что с момента, когда я писала эту песню, обстоятельства несколько изменились, наши военные набрались мощи пойти в наступление и теперь мы действительно встречаем врага со всеми почестями — хлебом и солью, — отметила Jerry Heil.

Куплеты композиции — про артистку и ее папу, о их схожестве.

— Мама всегда мне говорила, что я в папу удалась, и я рада. Я не парюсь о мнении людей, хожу, как он, в куртке с вырванными замками. И каждый в этой песне найдет свою ассоциацию и свою живую искру, которая зажжет тысячи ваших личных флешбеков с детства, я уверена. Мечтаю, чтобы закончилась война, и эту песню можно было просто слушать и петь у камина с гитарой в кругу семьи, — подчеркнула Jerry Heil.

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