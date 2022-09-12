Українська співачка Jerry Heil випустила пісню #Несестри за участю своєї мами. Артистка разом із Людмилою Шемаєвою презентували пісню-баладу, яка допомогла здійснити мрію тривалістю 50 років.

Так, новою піснею зірка допомогла своїй мамі, яка все життя мріяла співати. Щоправда, вона не мала можливостей у дитинстві. За заявою Jerry Heil, Людмила вклала свої сили для реалізації своєї мрії через неї та зробила це успішно.

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– Тепер я маю нагоду допомогти заспівати їй. У мами прекрасний голос, і через 50 років існування мрії вона здійснить її, – заявила артистка.

Шемаєва вірить, що завдяки настанові своєї дочки зможе дійти своєї мрії. У пісні #Несестри йдеться про двох сестер – бездарна відрізала волосся іншій через заздрість. Jerry Heil показала, що добра сестра – це Україна. Співачка розповіла, що одна із сестер вміє лише відбирати, але в неї нічого не вийде.

– За добром правда, а отже, і перемога, – додала зірка.

Окрім пісні, співачка презентувала і кліп – його знімали дистанційно, адже артистка зараз перебуває у США на навчанні.

Раніше Jerry Heil розповіла про своє навчання у США. Співачка пообіцяла й надалі розвивати українську культуру та просувати за кордоном. Артистка висловила впевненість, що створить багато проєктів із новими людьми у США.