Модний дім Balenciaga припинив співпрацю з музикантом Каньє Вестом після серії антисемітських постів та інших суперечливих коментарів. У компанії заявили, що подальша сумісна робота не планується.

– Balenciaga більше не має жодних відносин і не планує жодних майбутніх проектів, пов’язаних із цим артистом, – заявили у Balenciaga.

Відомо, що союз бренду та музиканта розпочалася ще на початку 2022 року – метою було створення лінійки одягу Yeezy Gap. Також компанія Gap заявила про десятирічний контракт для створення лінійки модного одягу у 2020 році, але Каньє розірвав з ними контакт через недотримання договору. Про подробиці музикант тоді не розповів.

Втім самі представники Gap заявили, що це вони розірвали з ним контракт.

Зараз дивляться

Зараз над продовженням співпраці з Вестом думає Adidas – відносини між зіркою та брендом останнім часом стали напруженими.

За заявою закордонних ЗМІ, Каньє тісно працював з Balenciaga – артист по кілька разів на день спілкувався з креативним директором компанії Демном Гвасалією.

Нагадаємо, що зовсім недавно Каньє привернув увагу громадськості. Все почалося з показу Balenciaga, де Вест з’явився у футболці із написом White Lives Matter. Після цього він назвав рух Black Lives Matter (Життя чорних мають значення) аферою. За антисемітські висловлювання артиста заблокували в Twitter та Instagram, через що він вирішив придбати соцмережу Parler.