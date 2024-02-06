Принц Гарри посетит короля Чарльза III, у которого диагностировали рак | Life

Принц Гарри отправится в Лондон, чтобы встретиться с отцом, королем Великобритании Чарльзом III, у которого диагностировали рак.

Принц Гарри приедет к отцу в Лондон

Чарльз III лично сообщил двум сыновьям, принцу Гарри и принцу Уильяму, о своем диагнозе. Также монарх проинформировал своих братьев и сестру — принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда.

Принц Гарри вместе с женой Меган и двумя детьми живут в Монтесито в Калифорнии. Пока неизвестно, присоединится ли семья к его поездке в Британию.

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Это будет первая встреча Гарри с отцом с момента его коронации в мае 2023 года.

Напомним, что у короля Чарльза III диагностировали рак после того, как он перенес операцию по лечению увеличенной простаты.

Монарх начал плановое лечение, на время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение обязанностей, связанных с публичной деятельностью. Последний раз Чарльза видели на публике 4 февраля в церкви Святой Марии Магдалины неподалеку Сандрингема вместе с королевой Камиллой.