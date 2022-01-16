Принц Гаррі вимагатиме захисту британської поліції

Принц Гаррі подаватиме судовий позов проти уряду Британії з вимогою повернути йому захист поліції під час його візитів до країни.

Наразі він побоюється відвідувати батьківщину через недостатній захист своєї безпеки. Гаррі зі своєю родиною постійно проживають у США. Але для візитів до Великої Британії він змушений наймати охоронців приватної американської фірми.

Принц скаржиться, що охоронці не мають належної кваліфікації для захисту осіб такого високого рангу. У них немає доступу до даних британських спецслужб, що необхідні для забезпечення його безпеки.

Адвокати принца направили листа до уряду Великої Британії з вимогою забезпечити Гаррі на час відвідувань країни державну охорону, пригрозивши судовим позовом. Принц обіцяє оплачувати всі пов’язані з охороною витрати за власні кошти, а не за рахунок бюджетних грошей.

Це може бути першим в історії Британії судовим позовом члена королівської сім’ї проти уряду країни.

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Нагадаємо, що іншого британського принца – Ендрю позбавили всіх військових звань та королівського патронажу. Таке повідомлення зробив Букінгемський палац.