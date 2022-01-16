Принц Гарри потребует защиты британской полиции

Принц Гарри намерен подать судебный иск против правительства Британии с требованием вернуть ему защиту полиции во время его визитов в страну.
Сейчас он боится посещать родину из-за недостаточной защиты своей безопасности. Гарри с семьей постоянно проживают в США. Но для визитов в Великобританию он вынужден нанимать телохранителей частной американской компании.
Принц жалуется, что охранники не имеют должной квалификации для защиты лиц столь высокого ранга. У них нет доступа к данным британских спецслужб, необходимых для обеспечения его безопасности.
Адвокаты принца направили письмо правительству Великобритании с требованием обеспечить Гарри на время посещений страны государственную охрану, пригрозив судебным иском. Принц обещает оплачивать все связанные с охраной расходы, не используя служебные средства.
Это может быть первым в истории Великобритании судебным иском члена королевской семьи против правительства страны.
Напомним, другой британский принц — Эндрю был лишен всех воинских званий и королевского патронажа. Такое сообщение сделал Букингемский дворец в четверг, 13 января.