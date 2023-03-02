Принца Гаррі та його дружину Меган Маркл попросили звільнити їхню резиденцію у Великій Британії. Йдеться про котедж Фрогмор-хаус поруч із Віндзорським замком.

Таке рішення ухвалив король Чарльз III через деякий час після виходу скандальної книги принца Гаррі.

– Ми можемо підтвердити, що герцогу і герцогині Сассекським було запропоновано звільнити свою резиденцію у Фрогмор-котеджі, – сказав представник пари.

Фрогмор-хаус був переданий у розпорядження подружньої пари покійною королевою Єлизаветою II в 2018 році після їхнього весілля. Гаррі та Меган зробили ремонт, проте прожили там недовго, оскільки в 2020 році оголосили про свій вихід із королівської сім’ї.

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Зазначимо, що наразі принц Гаррі з Меган і двома дітьми проживають у США – у престижному поселенні Монтесіто (Каліфорнія).