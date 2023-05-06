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У Великій Британії розпочалась коронація Чарльза ІІІ

6 Травня 2023, 13:01
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
У Великій Британії розпочалась коронація Чарльза ІІІ
Джерело: Getty Images

6 травня почалася довгоочікувана коронація нового короля Великої Британії Чарльза III.

Він дав відповідну клятву, після чого підписав присягу.

– Я сьогодні хочу сказати, що те, що я сьогодні тут пообіцяв, я це дотримаю, хай допоможе мені Господь, – сказав  Чарльз III.

Після цього Чарльз ІІІ вперше публічно зачитав молитву.

У Вестмінстерському абатстві лунають гімн, молитви та урочисті мелодії.

Нагадаємо, що ця коронація стала першою за майже 70 років — востаннє ця подія відбулася для Єлизавети II у червні 1953 року.

Все, що відомо про коронацію Чарльза III – читайте на Фактах ICTV, а также слідкуйте за коронацію на нашому сайті.

Теги
Велика Британія Чарльз ІІІ
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