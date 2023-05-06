6 травня почалася довгоочікувана коронація нового короля Великої Британії Чарльза III.

Він дав відповідну клятву, після чого підписав присягу.

– Я сьогодні хочу сказати, що те, що я сьогодні тут пообіцяв, я це дотримаю, хай допоможе мені Господь, – сказав Чарльз III.

Після цього Чарльз ІІІ вперше публічно зачитав молитву.

У Вестмінстерському абатстві лунають гімн, молитви та урочисті мелодії.

Нагадаємо, що ця коронація стала першою за майже 70 років — востаннє ця подія відбулася для Єлизавети II у червні 1953 року.

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