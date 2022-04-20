Принц Гаррі продовжує дбати про свою бабусю, королеву Єлизавету II. Він хоче, щоб довкола неї були лише потрібні люди.

І хоча член британської королівської сім’ї не живе у Великій Британії, він, як і раніше, виявляє свою турботу та увагу.

– Я слідкую за тим, щоб вона була захищена та оточена потрібними людьми, – заявив Гаррі в інтерв’ю на Іграх нескорених 2022 року.

Герцог та герцогиня Сассекські зустрілися з королевою та принцом Чарльзом, що трапилося вперше за два роки. Принц після цього відвідав спортивний захід разом із дружиною Меган Маркл.

– Вона мала багато повідомлень для збірної Великої Британії. Було чудово побачити її. Я впевнений, що вона була б тут із задоволенням, якби могла, – заявив Гаррі.

Візит членів королівської сім’ї пов’язаний із днем ​​народження Єлизавети II – 21 квітня монарху виповниться 96 років. Перед цим вона налякала громадськість заявами, пов’язаними з Covid-19. Ще в лютому в тілі Єлизавети II виявили небезпечний вірус, але вона перенесла хворобу в легкій формі. Щоправда, вона заявляла, що почувається стомленою та виснаженою після вірусу.

Також у Букінгемському палаці заявляли, що монарх не відвідуватиме публічні заходи через проблеми з пересуванням.