Принц Гарри продолжает заботиться о своей бабушке, королеве Елизавете II. Он хочет, чтобы вокруг нее были только нужные люди.

И хотя член британской королевской семьи не живет в Великобритании, он по-прежнему проявляет свою заботу и внимание.

— Я слежу за тем, чтобы она была защищена и окружена нужными людьми, — заявил Гарри в интервью на Играх непокоренных 2022 года.

Герцог и герцогиня Сассекские встретились с королевой и принцем Чарльзом, что случилось впервые за два года. Принц после этого посетил спортивное мероприятие вместе со своей женой Меган Маркл.

— У нее было много сообщений для сборной Великобритании. Было здорово увидеть ее. Я уверен, что она с удовольствием была бы здесь, если бы могла, — заявил Гарри.

Визит членов королевской семьи связан с днем рождения Елизаветы II — 21 апреля монарху исполнится 96 лет. Перед этим она напугала общественность заявлениями, связанными с Covid-19. Еще в феврале в теле Елизаветы II обнаружили опасный вирус, но она перенесла болезнь в легкой форме. Правда, она заявляла, что чувствует себя уставшей и истощенной после вируса.

Также в Букингемском дворце заявляли, что монарх не будет посещать публичные мероприятия из-за проблем с передвижением.