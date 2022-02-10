Принц Чарльз заболел коронавирусом

Старший сын королевы Великобритании принц Уэльский Чарльз заболел коронавирусом.

— Сегодня утром принц Уэльский дал положительный результат на Covid-19 и сейчас находится на самоизоляции, — заявили в пресс-службе Принца Уэльского и герцогини Корнуольской.

В сообщении также говорится, что принц Чарльз должен был сегодня посетить мероприятие в Винчестере. Однако теперь ему придется остаться дома.

— Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет присутствовать на сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и постарается осуществить свой визит как можно скорее, — добавили в пресс-службе.

Кстати, вечером накануне принц Чарльз принимал участие в благотворительном вечере British Asian Trust. Эта организация с 2007 года занимается поддержкой обездоленных общин в Южной Азии.

Ранее наследник британского престола уже болел коронавирусом. В марте 2020 года Чарльз сдал положительный тест, тогда у него наблюдались легкие симптомы заболевания.

В феврале 2021 года принц Чарльз и его жена Камилла сделали прививки от коронавируса.

Какую именно вакцину получили принц Чарльз и Камилла, неизвестно. Оба они входят в группу риска по коронавирусу, поскольку принцу сейчас 73 года, а его супруге 74.